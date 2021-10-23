معركة الدستور السوري في جينيف

ثبات.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 12 وفاة و1494 إصابة كورونا ليصبح المجمل 10930 وفاة و849,000 إصابة
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