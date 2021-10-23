طقس معتدل نهرا وبارد ليلًا حتى الثلاثاء المقبل

يطرأ اليوم السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة وخصوصا في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء نهار يوم غدٍ الأحد، لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، بينما تكون ليلاً باردة نسبياً في أغلب المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء يومي الاثنين والثلاثاء، خلال النهار لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، بينما تكون ليلاً باردة نسبياً في أغلب المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 24 – 13 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 10، وفي مرتفعات الشراة 21 – 7، وفي مناطق البادية 29 – 12، وفي مناطق السهول 25 – 13، وفي الاغوار الشمالية 33 – 16، وفي الأغوار الجنوبية والبحر الميت 32 – 19، وفي خليج العقبة 30 – 20 درجة مئوية.

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