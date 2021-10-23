هبوط.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 11 وفاة و1758 إصابة كورونا ليصبح المجمل 10941 وفاة و849,758 إصابة
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دولة الكذّابين.. موظفو فيسبوك يفضحون سيل المعلومات الزائفة التي ضخها انصار ترامب خلال انتخابات الرئاسة الامريكية
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