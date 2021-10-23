حزب الوحدة الشعبية يستنكر قرارا صهيونيا جائرا بحق 6 منظمات مدنية فلسطينية

اصدر حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، اليوم السبت، البيان التالي..

**فى سياق الهجمة الصهيونية على الشعب الفلسطيني واستهداف لمؤسساته الوطنية يأتي قرار وزير الحرب الصهيوني باعتبار ست منظمات مدنية فلسطينية تعنى بحقوق الإنسان منظمات إرهابية، ليدلل على الطابع العنصري والسلوك الفاشي لهذا الكيان.

والمؤسسات هي:

· مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان

· والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين

· الحق

· اتحاد لجان العمل الزراعي

· اتحاد لجان المرأة

· مركز بيسان للبحوث والإنماء

إننا في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني إذ ندين هذا القرار فإننا نعبر عن دعمنا القوي للشعب الفلسطيني في مواجهة هذه الهجمة الشرسة. فإننا نطالب

كل قوى التحرر وكل المؤسسات الدولية برفض هذه السياسات العنصرية و على حق الشعب الفلسطيني فى بناء وتشكيل مؤسسات مجتمعه المدني.

عاش نضال الشعب الفلسطيني.

عمان 23/10/2021