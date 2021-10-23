انتخاب السعايدة نقيبا للصحفيين واشتيوي نائبا للنقيب

أعلن رئيس لجنة انتخابات نقابة الصحفيين الأردنيين محمد التل، مساء امس الجمعة، نتائج انتخابات مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين.

وفاز بموقع نقيب الصحفيين الأردنيين الصحفي راكان السعايدة بعد حصوله على 321 صوتا من أصل 947 صوتا . وجاء بالمركز الثاني في منافسة موقع النقيب الصحفي طارق المومني وحصل على 301 وبالمركز الثالث الصحفية فلحة بريزات التي حصلت على 277 صوتا.

كما أعلن رئيس اللجنة فوز الصحفي جمال اشتيوي بموقع نائب نقيب الصحفيين الأردنيين بعد حصوله على 403 اصوات .

وجاء بالمركز الثاني في منافسة موقع نائب النقيب الصحفي فايز عضيبات وحصل على 248 صوتاً وبالمركز الثالث الصحفي سعد حتر وحصل على 176 صوتا وبالمركز الرابع الصحفي ماجد القرعان وحصل على 59 صوتاً وبالمركز الخامس الصحفي محمد عمار صلاح الذي أعلن انسحابه قبل أيام وحصل على 3 أصوات. كما أعلن رئيس اللجنة فوز أعضاء المجلس وهم : ابراهيم قبيلات وحصل على 455 صوتاً وخالد القضاة وحصل على 402 صوتا وعلي فريحات وحصل على 370 صوتاً وعدنان برية وحصل على 342 صوتاً وزين الدين خليل وحصل على 338 وبلال العقايلة وحصل على 306 أصوات وجميل غدايرة البرماوي وحصل على 301 صوتا وموفق كمال وحصل على 290 صوتاً.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة