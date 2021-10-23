“الضمان” تكشف عن 16 الف إصابة عمل بالمملكة هذا العام

كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن انها استقبلت 16020 إصابة عمل منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر ايلول الماضي.

ووفق مديرة إدارة السلامة المهنية واصابات العمل بالمؤسسة وفاء جرادات بلغت قيمة نفقات الاصابات المذكورة نحو مليوني دينار شملت البدلات اليومية للمؤمن عليهم اثناء العجز المؤقت عن العمل، وتعويض الدفعة الواحدة، ومصاريف العناية الطبية والتي تشمل (تكاليف المعالجة الطبية والاقامة بالمنزل، ونفقات انتقال المصاب من مكان السكن الى المكان الذي يعالج فيه والعودة منه، والخدمات والتجهيزات التأهيلية).

وأوضحت جرادات في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) انه خلال العام الحالي تم صرف نفقات معالجة فورية مباشرة من الضمان الاجتماعي الى حساب المستشفيات بقيمة 1.6 مليون دينار حتى نهاية شهر ايلول 2021.

وبينت ان معظم الاصابات كانت بقطاع الصناعات التحويلية بحدود 4200 اصابة، لما يسببه هذا القطاع من اصابات ما بين البسيطة والبالغة.

واشارت جرادات الى انه وفق الدراسات بلغ عدد اصابات العمل العام الماضي 18 الفا بقيمة انفاق وصلت الى خمسة ملايين لان بعض القطاعات اعتبرت الاصابة بفيروس كورونا اصابة عمل، في حين بلغ عدد الاصابات عام 2019 نحو 12 الف اصابة عمل.

وتعتمد المؤسسة 38 جهة طبية علاجية (مستشفيات) راعت فيها التوزيع الجغرافي بهدف تغطية مختلف محافظات المملكة، حيث أنها اعتمدت جميع مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، كما تم اعتماد عدد من المستشفيات الخاصة بالعاصمة عمان.

وبحسب المؤسسة، في حال وقوع إصابة عمل للمؤمن عليه في المنشأة التي يعمل بها يتعين على تلك المنشأة نقل المؤمن عليه (المصاب) إلى أقرب جهة علاجية معتمدة لدى مؤسسة الضمان، كما يتوجب على ضابط ارتباط المنشأة الدخول مباشرة إلى موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) والذهاب الى خيار طلب معالجة فورية لحادث عمل أو الدخول إليه من الرابط (https://service1.ssc.gov.jo/inj/ ) .

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