هبوط.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 11 وفاة و1758 إصابة كورونا ليصبح المجمل 10941 وفاة و849,758 إصابة
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جرينتش+2 10:04
اردوغان يفقد صوابه ويعلن سفراء 10 دول وازنة أشخاصًا غير مرغوب فيهم لمجرد دعوتهم للإفراج عن معارض تركي
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