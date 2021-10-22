خلل فني يخفض كمية ضخ المياه الى مناطق محددة في عمان

اعلنت شركة مياه الأردن (مياهنا)، إن خللا فنيا قد أدى الى تخفيض كمية ضخ المياه الى مناطق محددة في العاصمة عمان.

وبحسب بيان الشركة اليوم الجمعة، فان المناطق التي ستتأثر جزئيا بهذا التخفيض الطارئ هي: عبدون المرتفع، الصويفية، ضاحية الأمير حسن، ضاحية الاقصى، ومنطقة الخزنة – خلف مستشفى الملكة علياء.

كما ستتأثر أجزاء من منطقة طارق بالتخفيض، وهي المناطق التي تقع خلف فندق القوات المسلحة – عريفة مول – بنك الاسكان – حلويات النجمة.

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