حركة الجهاد الإسلامي تعلن انتصار اسراها في معركة الأمعاء الخاوية بعد اذعان ادارة السجون لمطالبهم مقابل فك اضرابهم
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جرينتش+2 08:17
حركة الجهاد الإسلامي تعلن انتصار اسراها في معركة الأمعاء الخاوية بعد اذعان ادارة السجون لمطالبهم مقابل فك اضرابهم
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