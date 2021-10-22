ثبات.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 12 وفاة و1494 إصابة كورونا ليصبح المجمل 10930 وفاة و849,000 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 14 وفاة و1494 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10930 وفاة و849000 إصابة.

وقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 4.66 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 17168 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 82 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 54 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 540 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 12 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 33 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 14 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 28 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 10 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 9 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 17 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 567 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 820902 حالات.

كما أشار إلى إجراء 32094 فحصا مخبريا، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 10,694,943 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3858464 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3451982 شخصا.