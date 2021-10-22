بعد تبجح بايدن بدعم تايوان عسكريا.. الصين تعتبر تايوان جزءاً لا يتخزأ منها، وتحذر أمريكا من الوقوف في وجهها

شددت الصين على أنها لن تقدم تنازلات أو تسويات بشأن القضايا التي تمس المصالح الرئيسية لها، بما في ذلك سيادتها وسلامة أراضيها.

جاء ذلك في مؤتمر للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، اليوم الجمعة، ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تايوان، التي قال فيها إن الولايات المتحدة الأمريكية ستدافع عسكريا عن تايوان إذا ما شنّت الصين هجوماً على هذه الجزيرة.

وقال متحدث الخارجية الصينية إنه لا ينبغي لأحد أن يقلل من تصميم الصين وقدرتها على ضمان حماية سيادتها، مؤكدة أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين.

وأضاف: “لا داعي للوقوف بوجه 1.4 مليار صيني. تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وشؤونها من الشؤون الداخلية للصين، ولا تتحمل التدخل الخارجي”.

وحث المتحدث باسم الخارجية الصينية الولايات المتحدة على “الالتزام الصارم بمبدأ صين واحدة”، وتوخي الحذر في التصريحات، وعدم إرسال إشارات واهية للقوى الانفصالية التي تدعو إلى استقلال تايوان لتجنب إلحاق ضرر جسيم بالعلاقات الأمريكية الصينية.

ووعد الرئيس الصيني، منذ أيام، شعب بلاده، بإعادة التوحيد مع تايوان، ولكن بشكل “سلمي”.

وكانت تايوان قد أعلنت قبل ذلك، تنفيذ القوات الجوية الصينية أكبر توغل في مجال دفاعها الجوي، حيث حلقت 38 طائرة صينية على موجتين، بالتزامن مع احتفال بكين بتأسيس “جمهورية الصين الشعبية”.