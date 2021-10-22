حركة الجهاد الإسلامي تعلن انتصار اسراها في معركة الأمعاء الخاوية بعد اذعان ادارة السجون لمطالبهم مقابل فك اضرابهم
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جرينتش+2 01:44
الليرة التركية تسجل اليوم الجمعة انهيارا تاريخيا جراء إعلان البنك المركزي عن خفض سعر الفائدة إلى 16 في المئة
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