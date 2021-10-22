الليرة التركية تسجل اليوم الجمعة انهيارا تاريخيا جراء إعلان البنك المركزي عن خفض سعر الفائدة إلى 16 في المئة

تراجعت الليرة التركية، صباح اليوم الجمعة، مقابل العملات الأجنبية، وتجاوزت 9.60 مقابل الدولار الأمريكي.

وبحسب “شفق نيوز”،فإن هذا التراجع تاريخي، وبلغت الليرة التركية مقابل اليورو 11.190 ومقابل الجنية الاسترليني 13.25.

وتراجعت الليرة التركية على خلفية إعلان البنك المركزي التركي عن خفض سعر الفائدة إلى 16 في المئة.

فقد قرر البنك المركزي التركي، امس الخميس، خفض سعر الفائدة إلى 16% من 18%، وسط هبوط قياسي في سعر صرف الليرة التركية، وبعد ذلك سارع في التراجع، لينخفض ​​إلى 9.47 من 9.29 للدولار، ثم واصلت العملة التركية،اليوم الجمعة، انخفاض أسعارها.

وكان الدولار قد قفز مقابل الليرة إلى 9.18 ليرة للدولار في 14 أكتوبر/تشرين الأول وسط أنباء عن إقالة ثلاثة مسؤولين رفيعي المستوى في البنك المركزي بمرسوم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من بينهم نائبه، سميخ تيومين وأوجور ناميك كوتشوك.

مسلسل انهيار العملة التركية

مساء امس الخميس سجل سعر صرف الدولار الأمريكي، رقمًا قياسيًا جديدًا أمام الليرة التركية، حيث وصل سعر صرفه إلى 9.50 ليرات تركية. فيما وصل سعر صرف اليورو إلى 11.04.

وقال الصحفي التركي، إبراهيم هاس كول أوغلو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أصبح سعر صرف الدولار الأمريكي 9.50 ليرات تركية».

كما علق رئيس حزب الشعب الجمهوري الشعب التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو على خفض البنك المركزي سعر الفائدة وانعكاسه على أسعار صرف الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية .

وقال كليجدار أوغلو في تغريدة له على حسابه في تويتر مهاجمًا قرارات البنك المركزي: “يقودون البلاد نحو المجاعة. هذه إما خيانة للأمة أو مشكلة صحية، لا يوجد تفسير آخر!”.