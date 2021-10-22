أجواء معتدلة نهاراً وباردة ليلًا اليوم الجمعة وغدا وبعده

تكون الأجواء اليوم الجمعة، لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء خلال نهار يوم غدٍ السبت، لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة في باقي مناطق المملكة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، بينما تسود أجواء باردة نسبياً أثناء الليل في أغلب المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانًا .

وتبقى الأجواء يومي الأحد والاثنين خلال النهار لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، بينما تكون الأجواء ليلاً باردة نسبياً في أغلب المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 26 – 15 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 23 – 11، وفي مرتفعات الشراة 24 – 10، وفي مناطق البادية 29 – 14، وفي مناطق السهول 26 – 15، وفي الأغوار الشمالية 33 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 21، وفي البحر الميت 33 – 22، وفي خليج العقبة 32 – 21 درجة مئوية.

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