ما رأي علماء الوهابية؟.. أول حاخام مُرشح لرعاية اليهود بالسعودية يتجول بكل حرية في شوارع الرياض/ فيديو

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتجول حاخام يهودي في الرياض مع أحد المواطنين السعوديين.

وكان الحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ قد قال، في تصريحات صحفية سابقة، بأنه سيكون أول حاخام لليهود في السعودية قريبًا، وأن السعودية بها جالية يهودية كبيرة (من اليهود الأمريكيين ضمن القوات المتواجدة بالمملكة).

وأعرب النشطاء عن غضبهم من المقطع المتداول، مؤكدين أن تلك الزيارة تعتبر “فضيحة” للسلطات السعودية، مطالبين “علماء المملكة الوهابية” بإعلان رأيهم في هذه الزيارة.

وفي المقطع، ظهر الحاخام وهو يرتدي زيه الديني في سيارة مرافق سعودي يقول : “الحاخام معانا ونشكر الله أن الحاخام معانا وشفناه عندنا”،

وقال الحاخام في المقطع: “السلام عليكم الله يبارك فيك، أنا أبارك السعودية والملك سلمان ومحمد بن سلمان وكل السعوديين.. وحفظكم الله”، فيما أردف المرافق السعودي: “كلنا نحبك يا حاخام”.

وقد تداول النشطاء أيضًا تغريدة للصحفي إيدي كوهين، نشر خلالها صورا لتجول الحاخام يعقوب، وهو يقول: “لكل من لا يصدق. مرفق صور الحاخام في قلب السعودية، نعم لحرية الأديان واحترامها، نعم للتطبيع والسلام لا للكراهية”.

هذا المطبّع استقبل حاخامًا وراح يدور به في شوارع المملكة، وهو مرتديًا زيّه الديني، في عهدٍ يُسجن فيه الإنسان على تغريدةٍ كتبها، هل يستطيع هذا المطبّع استقبال الحاخام بهذا الشكل دون إذنٍ من السلطات؟؟ pic.twitter.com/10Oj9sawJL — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) October 20, 2021