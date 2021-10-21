مُستعيره لغة الانهزام إياها.. واشنطن تعلن الاحتفاظ بحقها في الرد على قصف قاعدة التنف في الزمان والمكان المناسبين
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جرينتش+2 03:27
تطور خطير.. القوات المسلحة تحبط فجر اليوم الخميس محاولة تهريب مخدرات من الخارج بواسطة طائرة مسيّرة
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