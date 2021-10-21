ذكرى إغراق المدمرة إيلات .. عزت العلايلي يكشف كواليس فيلم “الطريق إلى إيلات”/ فيديو

يتزامن اليوم مع أحد أهم أيام القوات المسلحة المصرية، وتحديداً سلاح البحرية الذى حقق في مثل هذا اليوم الـ 21 من أكتوبر عام 1967 إنتصاراً تاريخياً كبيراً، تمثل في إغراق السفينة إيلات، وذلك عقب شهور قليلة على نكسة 1967، مما عكس وجود رغبة كبيرة لدىالرئيس جمال عبد الناصر في تحرير الأراضى المصرية بأسرع مما تخيل كثيرين وقتها بأن مصر ستستغرق فترة كبيرة للوقوف على قدمها من جديد،

وبالتزامن مع هذا اليوم نحسن استرجاع ذكريات وكواليس فيلم “الطريق إلى إيلات” بحوار نادر للفنان عزت العلايلى الذى تطرق إلى كواليس العمل في حوار له قبل رحيله، مؤكداً أنه شعر أثناء تقديم العمل بأنه قائد للعملية بصورة حقيقية.

وأضاف الفنان عزت العلايلى في الحوار قائلاً: “أعظم شيء خلال كواليس الفيلم إن أبطال العملية الحقيقية كانوا معانا دايماً ما سابوناش نهائي، وبالتالي ما طلعش أي حاجة غلط في الفيلم، وإحساسى أثناء تصوير الفيلم إنى بشارك في العملية بجد وحقيقى، ووقت ما قفزت على الزودياك، ومعايا الشباب أثناء تمثيل مشاهد تنفيذ العملية، حسسنى بأنى بشارك في العملية بالظبط”.

كما استكمل بأنهم صوروا الفيلم طوال مدة وصلت 8 شهور وفى درجة حرارة عالية، إلا أن ذلك لم يقف حائلاً أمام بذل أفضل ما لديهم لتقديم عمل يليق بتضحيات الجيش المصرى ويوثق أحد اهم إنجازاته.