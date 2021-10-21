ارتفاع.. "الصحة" تعلن اليوم الخميس تسجيل15 وفاة و1473 إصابة كورونا ليصبح المجمل 10918 وفاة و847506 إصابة
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ذكرى إغراق المدمرة إيلات .. عزت العلايلي يكشف كواليس فيلم “الطريق إلى إيلات”/ فيديو
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