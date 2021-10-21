الأمانة العامة للأحزاب العربية تدين التفجير الإرهابي في دمشق

ادانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية التفجير الإرهابي الغاشم الذي استهدف حافلة نقل في وسط العاصمة دمشق، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من أربعة عشر شهيدا وعدد من الجرحى . في جريمة نكراء تشير إلى العقلية الإرهابية الجبانة التي تستهدف الآمنين بالمفخخات والاغتيالات في محاولة فاشلة لاستهداف إرادة الحياة لدى السوريين، انتقاماً من مواقفهم البطولية وانتصاراتهم المتتالية في الميادين كافة.

وقالت في بيان اصدرته امس بتوقيع قاسم صالح، الأمين العام، إن هذه العملية الإجرامية، والتي سبقها اغتيال الشهيد الأسير المحرر مدحت صالح على ثرى الجولان برصاصات غدر صهيونية ماهي إلا تأكيد أن أعداء سورية مستمرون في غيهم وفي أساليبهم الغادرة الساقطة، رداً على مسار المصالحات التي شهدها الجنوب السوري، والانفتاح العربي والدولي التي لاحت بوادره الإيجابية ليبشر بإعلان الانتصار الناجز للشعب السوري العظيم.

واضافت الامانة العامة تقول: وإذ نشاطر الشعب السوري الصامد الحزن والألم، في هذا المصاب الجلل فإننا نعبر عن إدانتنا واستنكارنا الشديدين لهذه الجريمة النكراء، ونؤكد موقفنا الثابت بالوقوف إلى جانب سورية وقيادتها وجيشها في حربها التي تخوضها ضد الإرهاب وضد الاحتلالات الأجنبية التي تمس السيادة السورية.

الرحمة والخلود للشهداء، والشفاء للجرحى، والتعازي الحارة إلى ذوي الشهداء الأبرار.