مُستعيره لغة الانهزام إياها.. واشنطن تعلن الاحتفاظ بحقها في الرد على قصف قاعدة التنف في الزمان والمكان المناسبين
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جرينتش+2 03:27
اردوغان الانتهازي يلعب على الحبلين.. يتقرّب من مصر ويبيع الطائرات المسيرة إلى إثيوبيا
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