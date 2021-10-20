14 شهيداً وعدة جرحى في تفجير إرهابي داخل حافلة عسكرية عند جسر الرئيس وسط دمشق صباح اليوم الاربعاء/ فيديو

دمشق- سانا

أعلن مصدر عسكري تعرض حافلة مبيت عسكري في مدينة دمشق بالقرب من جسر السيد الرئيس لاستهداف إرهابي بعبوتين ناسفتين تم لصقهما مسبقاً بالحافلة، مما أدى إلى ارتقاء أربعة عشر شهيداً وعدد من الجرحى.

وقال المصدر إنه حوالي الساعة 6,45 من صباح اليوم وأثناء مرور حافلة مبيت عسكري في مدينة دمشق بالقرب من جسر السيد الرئيس تعرضت الحافلة لاستهداف إرهابي بعبوتين ناسفتين تم لصقهما مسبقاً بالحافلة، مما أدى إلى ارتقاء أربعة عشر شهيداً وسقوط عدد من الجرحى، كما قام عناصر الهندسة بتفكيك عبوة ثالثة سقطت من الحافلة المذكورة بعد الانفجار.

وعلى الفور أكد وزير الداخلية، اللواء محمد الرحمون أن العمل الإرهابي الذي وقع صباح اليوم بحافلة مبيت عند جسر الرئيس بدمشق قد “جرى بعد دحر الإرهاب من غالبية الأراضي السورية وإن من لجأ وخطط لهذا الأسلوب الجبان كان يرغب أن يؤذي أكبر عدد ممكن من المواطنين”.

وأوضح اللواء الرحمون، في تصريح لقناة السورية، أنه “ستتم ملاحقة الأيادي الآثمة وسيتم بترها أينما كانت” مؤكداً أنه “لن يتم التخلي عن ملاحقة الإرهاب.. وسنلاحق الإرهابيين الذين أقدموا على هذه الجريمة النكراء أينما كانوا”.

وكانت وكالة سانا الرسمية قد اعلنت في وقت سابق عن ارتقاء 13 شهيداً ووقوع 3 جرحى، جراء تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة مبيت عند جسر الرئيس بدمشق صباح اليوم الاربعاء.

وأفاد مراسل سانا بأن وحدات الهندسة قد فككت عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير الإرهابي بحافلة المبيت.

ومن جانبه أفاد مراسل “سبوتنيك” بوقوع تفجير بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة للجيش عند جسر الرئيس في العاصمة السورية دمشق.

وقال المراسل إن التفجير أدى إلى مقتل 14 جنديا وإصابة شخصين بجروح خطيرة.

وقال مصدر لوكالة سبوتنيك: “إن الحافلة تابعة لمؤسسة الاسكان العسكرية وانطلقت من مرآب المؤسسة في بوابة الميدان إلى حي المزة 86 ونقلت الموظفين التابعين للمؤسسة والقاطنين في تلك المنطقة”.

وأضاف المصدر أن “أول عبوة ناسفة انفجرت عند الساعة 6:30 قبل جسر الرئيس وسط دمشق وبعد 50 مترا انفجرت عبوة ثانية”.

وقال المصدر إن “العبوات الناسفة كانت مزروعة داخل الحافلة”.

وأكد أن “الانفجار وقع في ساعة الذروة بمنطقة تشكل عقدة لتجمع حافلات الركاب من جميع الضواحي إلى داخل دمشق وهي مكتظة بالركاب”.

كما أشار المصدر إلى أن وحدات الهندسة التابعة للجيش السوري فككت عبوة ثالثة كانت مزروعة في مكان التفجير.