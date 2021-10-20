وزير الطاقة يبحث مع السفير الأميركي مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي

بحث وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، مع السفير الأميركي لدى المملكة هنري ووستر، اليوم الأربعاء، أوجه التعاون المشترك في مجالات الطاقة، وسبل تعزيزها بما يخدم القطاع.

وعرض الوزير الخرابشة خلال اللقاء، لخطط الوزارة وتطلعاتها في مجال الربط الإقليمي، خاصة تزويد لبنان بالكهرباء من الشبكة الأردنية عبر سوريا، بما يخفف من أزمة الطاقة التي يشهدها لبنان.

كما استعرض مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، وأثرها في تعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة، وبما يحسن مستوى حياة شعوبها.

وأكد الوزير الخرابشة خلال اللقاء عمق علاقات التعاون القائم بين البلدين الصديقين، مشيدا بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية لقطاع الطاقة في المملكة، وأثره في تعزيز مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي.

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