نقابة الأطباء تدين مهاجمة طبيب يعمل في أحد المراكز الصحية

ادانت نقابة الأطباء، اليوم الأربعاء، الاعتداء على طبيب أحد المراكز الصحية وإطلاق النار.

وقال القائم بأعمال نقيب الأطباء الدكتور محمد رسول الطراونة، في بيان صحفي اليوم، إن النقابة تابعت الاعتداء وأبلغت الجهات المعنية به لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجاني.

وأكد الطراونة أن هذا الاعتداء يرتقي إلى جناية الشروع بالقتل، وأنّ الاعتداء على الأطباء ظاهرة غريبة على مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا، وتشكل خرقا واضحا للقانون وخطرا يهدد حياة الأطباء.

وبين أن النقابة تتابع هذه القضية باهتمام بالغ وتطالب الجهات الرسمية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بوقف الاعتداءات على الأطباء وتحسين سبل حمايتهم، مشيرا إلى أنهم يعملون في ظروف وأوقات صعبة ويواصلون الليل بالنهار دون كلل أو ملل لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

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