ثبات.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 8 وفيات و1232 إصابة كورونا ليصبح المجمل 10903 وفاة و846,033 إصابة
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نقابة الأطباء تدين مهاجمة طبيب يعمل في أحد المراكز الصحية
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