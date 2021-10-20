مشروع ضم الضفة يتواصل… الاحتلال يخطط لزيادة أعداد المستوطنين من 1500 عائلة إلى 3000 في الأغوار الفلسطينية

الضفة المحتلة – كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مخططات لحكومة الاحتلال تهدف لزيادة أعداد المستوطنين، في الأغوار الفلسطينية.

وأوضحت قناة “11” العبرية، أن المخطط الإسرائيلي الجديد للاستيطان في الأغوار، يهدف لزيادة أعداد المستوطنين من 1500 عائلة إلى 3000، خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأضافت أن وزير البناء والإسكان في حكومة الاحتلال، زئيف إلكين، يدفع باتجاه المصادقة على المخطط، خلال الفترة القريبة.

وتمارس دولة الاحتلال الإسرائيلي سياسة يومية، بتكثيف الاستيطان في الضفة، خاصة في الأغوار والمناطق المصنفة “ج”، بهدف تكريس ضم الضفة والسيطرة عليها أمنياً واقتصادياً، وزيادة الضغوط على الفلسطينيين في هذه المناطق، لدفعهم إلى الهجرة منها.

وفي سياق متصل، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن “إعلان الاحتلال عن مخطط لمضاعفة الوجود الاستيطاني، في الأغوار، استمرار للعدوان على الأرض والإنسان الفلسطيني”.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن “هذه المشاريع الصهيونية ستفشل أمام تشبث شعبنا بكل ذرة تراب من أرض فلسطين، ومواصلة نضاله المشروع حتى طرد المحتل ومستوطنيه من أرضنا”.

واعتبر قاسم أن “تصاعد الاستيطان في الضفة الغربية، يأتي في ظل إصرار السلطة على التمسك بالاتفاقات مع الاحتلال، واستمرار سياسة التنسيق الأمني، وزيادة في اللقاءات بين وزراء الاحتلال وقيادة السلطة، ما يعطي غطاء لسياسة الاستيطان الصهيونية.

وقال إن “تزامن هذا الإعلان الصهيوني بمضاعفة الاستيطان في الأغوار، يتزامن مع دعوة قادة عرب لقادة الاحتلال لزيارة دولهم، وهو ما يشجع الاحتلال على زيادة جرائمه ضد شعبنا، وعلى الأرض عبر المشاريع الاستيطانية”.