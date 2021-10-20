جيش الرعاع يحمي مستوطنا يسرق ثمار الزيتون جنوب نابلس/ فيديو

نابلس – تمكن عدد من المواطنين الفلسطينيين، صباح اليوم الأربعاء، من القبض على مستوطن وهو يقوم بسرقة ثمار الزيتون في قرية قريوت جنوب نابلس .

وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية أن عدد من المواطنين قبضوا على مستوطن من مستوطنة “شفوت رحيل”، وهو يقوم بسرقة ثمار الزيتون في المنطقة الغربية من القرية بواسطة ماكينة لقطف الزيتون .

وأكد دغلس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى المكان، ووفرت الحماية للمستوطن ولم تتخذ أي إجراءات بحقه، مؤكدا أن عمليات سرقة ثمار الزيتون من أراضي المواطنين في تزايد مستمر من قبل المستوطنين خلال هذا الموسم .