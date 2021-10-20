جنون ابن زايد يصل الى عنان السماء.. علم الامارات يعانق علم العدو الاسرائيلي على سطح القمر !!!

افاد موقع “واينت” الاسرائيلي ان وزيرة الابتكار والتكنلوجيا الاسرائيلية اوريت فركش-هكوهين ستوقع، غدا الخميس في اول زيارة لها الى دولة الامارات في “معرض اكسبو 2020″، على اول اتفاق تعاون بمجال الفضاء بين اسرائيل والامارات، والذي ستوقعه مع وزيرة التكنلوجيا المتقدمة في الامارات.

الاتفاق الجديد يعتبر استمرارا لاتفاقيات السلام الموقعة، وسيقود الى مشاريع مشتركة في مجال الفضاء، بينها تطوير تقنيات فضاء، اقمار صناعية، وأنظمة أبحاث الفضاء- مثل الروبوتات، المركبات والانظمة البصرية وصناعة الفضاء، دراسات الفضاء، برامج تربوية وغيرها ..

التوقيع على المخطط لا يشمل فقط اتفاق اطار بين البلدين للتعاون بين وكالات الفضاء، انما ايضا تفاهمات بخصوص مشاريع محددة تم دفعها بالفعل، جاءت نتيجة عمل على مدار الاشهر الاخيرة في فترة كورونا بين البلدين.

التعاون الدولي الاول بمشروع بريشيت 2- الحديث يدور عن اتفاق دولي بين البلدين حول مهمة “بريشيت 2” والتي ستعزز نشاطات مشتركة لوكالة الفضاء الاسرائيلية ونظيرتها الاماراتية، هذا التعاون سيحول مهمة “بريشيت 2” الى المشروع العلمي- التكنلوجي الاول، الذي سيخلق تاريخيا مشتركا للبلدين: رفع العلم الاسرائيلي والاماراتي على القمر.

“بريشيت 2” ستتحول الى مشروع مشترك بين اسرائيل والامارات من الجانب التكنلوجي، العلمي والانتاجي، ومن المخطط ان يتم اطلاقها عام 2024، وستقوم بانزال مركبتين على سطح القمر احدها في الجانب البعيد من القمر، اضافة الى سفينة اخرى ستدور حول القمر على مدار خمس سنوات.

هذا التعاون يضم الامارات ايضا الى بحث عن طريق القمر الصناعي فينوس- الذي يجري اليوم بين فرنسا واسرائيل، وستنشر وكالة الفضاء الاسرائيلية بالتعاون مع وكالة الفضاء الاماراتية دعوة لاجراء بحث مشترك لباحثين من البلدين سيرتكز على معطيات القمر فينوس،وذلك لدراسة ظواهر تتعلق بموارد الارض، الزراعة الدقيقة والتصحر ، ورصد المسطحات المائية وما شابه.