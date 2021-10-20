الثلاثي المؤنّث تانيثاً أدبيّاً

14 شهيداً وعدة جرحى في تفجير إرهابي داخل حافلة عسكرية عند جسر الرئيس وسط دمشق صباح اليوم الاربعاء/ فيديو
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