“التعليم العالي” يسمح للجامعة الأردنية فرع العقبة بالقبول المباشر

قرر مجلس التعليم العالي الموافقة والسماح للجامعة الأردنية فرع العقبة بقبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي أو للسنوات السابقة بالقبول المباشر، على البرنامج العادي للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي (2021/2022).

واشترط القرار التقيد بالحدود الدنيا لمعدلات القبول الواردة في السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية لمرحلة البكالوريوس والأعداد المقررة للقبول.

كما وافق المجلس على السماح للجامعة بقبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة بشكل مباشر من خلال التجسير على البرنامج العادي للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، شريطة التقيد بالشروط الواردة في السياسة العامة لقبول الطلبة الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة في الجامعات الأردنية من خلال التجسير والأعداد المقرر للقبول.

وقال رئيس الجامعة، الدكتور عامر سلمان، إنه سيتم استقبال الطلبات اعتبارا من يوم غد الخميس، وإن الحد الأدنى لمعدلات القبول في برنامج البكالوريوس هو 65 باستثناء تخصص التمريض 70، والحد الأدنى لمعدلات القبول على التجسير لجميع التخصصات في الجامعة هو 68 ولتخصص التمريض 70.

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