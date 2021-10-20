اصابتان في حادث تصادم سيارتين اغلق طريق إربد – الزرقاء

تتعامل الآن الدوريات الخارجية مع حادث تصادم بين مركبتين شحن إحداها مخصصة لنقل الغاز، أمام محطة غاز صلاح الدين ما قبل منطقة الديجانية على الطريق الواصل بين محافظتي اربد والزرقاء، ونتج عن الحادث اصابتين.

وقالت إدارة الدوريات الخارجية أن الطريق الآن مغلق باتجاه الزرقاء لحين إزالة مخلفات الحادث، داعية مرتادي الطريق للحذر واتباع تعليمات الدوريات المتواجدة في الموقع لحين الانتهاء .

من جهته قال مندوب إدارة السير، اليوم الأربعاء، إنه تجري متابعة الحافلات للتأكد من التزامها بالسعة المقعدية، وتشديد الرقابة على المركبات التى تعمل خلافاً لترخيصها.

وأكد انتشار رقباء السير على كافة الطرق الرئيسة والفرعية؛ للتعامل المباشر مع المعيقات للحفاظ على انسيابية الطرق.

بدوره، قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، إن الإدارة تبلغ بأية إعاقات مرورية صباح اليوم على كافة الطرق الخارجية.

وبيّن أنه جرى ضبط مركبة قامت بتحميل 16 راكبا زيادة عن الحد المقرر، معرضة حياتهم للخطر، بالإضافة لضبط مركبة على طريق الـ100 تسير بسرعة 183 كلم/ الساعة.