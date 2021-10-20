أم كلثوم ترفض امر الملك بحذف “الاشتراكيون” من «ولد الهدى»

كتب أمير الشعراء أحمد شوقى بك خمس قصائد فى مدح النبى محمد «صلى الله عليه وسلم»، وهى قصيدة «الهمزية النبوية» التى يقول فيها: «ولد الهدى فالكائنات ضياء»، و«نهج البردة»، و«سلو قلبى» التى يقول فيها: «سَلوا قَلْبى غُداةً سَلا وتابا»، وقصيدة «دول العرب وعظماء الإسلام» التى نظمها فى منفاه بالأندلس.

ومن بين تلك القصائد اختارت سيدة الغناء العربى أم كلثوم 34 بيتا من قصيدة «الهمزية النبوية» التى تتضمن 129 بيتا بمعاونة أحمد رامى، وأسندت تلحينها للموسيقار رياض السنباطى، لكى تشدو بها احتفالا بمولد الرسول الكريم، واختارت للإنشودة عنوان «ولد الهدى» الذى استمدته من مطلع قصيدة شوقى .

وعندما كانت أم كلثوم تسجل القصيدة، فوجئت بمبعوث من القصر الملكى، فاستقبلته بحفاوة لكنها صدمت عندما انتحى بها جانبا وأخبرها أن جلالة الملك فاروق الأول يطلب حذف بيت من أبيات القصيدة قبل تسجيلها، وقد انفعلت أم كلثوم بشدة عندما علمت أن البيت المطلوب حذفه هو: «الاشتراكيون أنت إمامهم.. لولا دعاوى القوم والغلواء»، وفهمت أم كلثوم من مندوب القصر أن الملك يكره الاشتراكية، ولا يجوز ذكرها فى أغنية تشدو بها حتى لو كان شوقى بك قد ضمنها فى قصيدته، ورأى الملك أن أم كلثوم سوف تروج بصوتها للاشتراكية وستكون سببا فى انتشارها،

ويروى الموسيقار رياض السنباطى، فى حوار له مع مجلة «بناء الوطن» عام 1963، تطورات الأزمة قائلا: «لاحظت التوتر والانفعال الشديد فى وجه أم كلثوم، وعلمت منها أن الضيف الذى حل علينا أثناء التسجيل يحمل رسالة من جلالة الملك، وروت لى التفاصيل، ويومها عرفت ان أم كلثوم صاحبة مواقف عندما أبلغتنى أنها لن تسجل الأغنية ولن تغنيها إذا أصر الملك على طلبه، وقالت لى إنها سوف تتصرف، وبالفعل أجرت اتصالا بالقصر الملكى، وبعد نصف الساعة عادت متهللة لتخبرنى أننا سنسجل القصيدة كما لحنتها دون أى حذف».

وقد غنت أم كلثوم إنشودة «ولد الهدى» لأول مرة فى الاحتفال بالمولد النبوى الذى أقيم بالنادى الأهلى عام 1949، وأصبحت «ولد الهدى» من الأغنيات الرئيسية التى تبثها الإذاعات العربية ضمن احتفالاتها بالمولد النبوى الشريف كل عام.