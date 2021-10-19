تصاعد.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 8 وفيات و1597 إصابة كورونا ليرتفع المجمل إلى 10895 وفاة و844,801 إصابة
أهم العناوين
جرينتش+2 08:58
مؤتمر بغداد ” للتعاون والشراكة ” المأمول منه لاحقاً
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني