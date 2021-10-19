عراك بين النائب العربي أيمن عودة واليهودي بن غفير أمام غرفة الاسير المضرب عن الطعام، مقداد القواسـمي/ فيديو

اندلع عراك بين النائبين بالكنيست الإسرائيلي، العربي أيمن عودة، واليهودي القومي المتشدد إيتمار بن غفير، أمام غرفة أحد أسرى حركة حماس المضربين عن الطعام في مستشفى كابلان وسط إسرائيل.

ونشب الشجار بين عضو الكنيست بن غفير وعضو الكنيست أيمن عودة في مستشفى كابلان بعد وصول بن غفير للمستشفى للاطلاع على الأسير المضرب عن الطعام، مقداد القواسـمي، في زيارة استفزازية.

وكان النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة متواجدا منذ ساعات الصباح اليوم الثلاثاء في مشتشفى كابلان بجانب الأسير القواسمي لمتابعة حالته الحرجة بعد دخوله لليوم اليوم الـ91 من الإضراب عن الطعام.

لاحقا وصل الى المستشفى النائب اليهودي المتطرف إيتمار بن غفير لغرفة الأسير القواسمي محاولا اقتحام غرفته ومضايقته، فقام النائب عودة بصدّه ومنعه من الدخول.

مدير المستشفى اقترح أن يدخل بن غفير برفقته وأن يدخلا لوحدهما. النائب عودة رفض، وحين أصر مدير المستشفى دخل عودة الى غرفة الأسير المعتقل كي يمنع بن غفير.

وقال النائب عودة: “قمة الوقاحة أن تتم زيارة مريض رغمًا عن أنه لا يريد هذه الزيارة، وإدارة المستشفى تتواطأ! لهذا كان لا بد من الوقوف جسديا لمنع الزيارة، وهذا ما كان. عاد بن غفير خائبا وبقي مقداد القواسمي شامخا”.