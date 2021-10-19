سائق يدعي تعرضه لسلب 6500 دينار في عجلون من قبل مجهولين

ادعى سائق مركبة توزيع من سكان اربد تعرضه لسلب مسلح هو وزميله على طريق اربد عجلون، بعد قيام مركبتين لا تحملان لوحات ارقام ويستقلهما 6 اشخاص بمطاردته واجباره على التوقف وسلب مبلغ 6500 دينار.

وفي التفاصيل، كما يرويها سائق المركبة في افادته لدى المركز الامني انه، فانه اثناء قيامه وزميليه بتوزيع المواد في عجلون قامت سيارتان بمطاردته وحاول الهروب منهما، الا انهما في النهاية اجبرتاه على التوقف.

وادعى ان الاشخاص ترجلوا من مركبة وقام احداهم بإظهار باجة تعريفية انه من مكافحة التهريب وهناك إخبارية بوجود مخدرات في المركبة، وقاموا بتفتيش المركبة وفي هذه الاثناء قام احدهم بإشهار سلاح وسلب مبلغ مالي يقدر بـ 6500 دينار ،حصيلة ما تم بيعه هذا اليوم.

وقال مصدر امني ان الاجهزة الامنية باشرت التحقيق بملابسات هذه الحادثة، وتمت الاستعانة بالكاميرات الموجودة في الموقع للتعرف على هوية الاشخاص والمركبات.

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