جوجل يحتفي اليوم الثلاثاء بميلاد ملك العود فريد الأطرش/ فيديو

احتفل محرك البحث “جوجل” ، اليوم الثلاثاء بمرور 110 أعوام على ميلاد الموسيقار فريد الأطرش، الذي يُعد على نطاق واسع أحد أعظم الفنانين في العالم العربي في عصره. فهو عازف ماهر في آلة موسيقية وترية شرق أوسطية تسمى العود، حيث ترك فريد الأطرش بصماته إلى الأبد على الموسيقى والسينما في العالم العربي، بعدما أصدر أكثر من 220 أغنية أصلية، وقام ببطولة 31 فيلمًا

ولد فريد الأطرش في مثل هذا اليوم من عام 1910 لعائلة الأطرش البارزة في جبل الدروز بمحافظة السويداء السورية، وعندما كان طفلاً هاجر الأطرش مع والدته وإخوته إلى مصر، هربًا من الاحتلال الفرنسي.

وفي وقت لاحق، تم تجنيسهم من الحكومة المصرية كمواطنين، حيث تابع تعليمه الموسيقي بايحاء من والدته التي كانت هي نفسها مغنية وموسيقية محترفة، وقد اظهر موهبة موسيقية نادرة، في أوائل الثلاثينات حينما كان يغني بانتظام في الإذاعة المصرية.

سرعان ما بدأ الأطرش بإصدار موسيقاه الخاصة، وقد ارتقى إلى مستوى جديد من الشهرة مع ظهوره الأول على الشاشة الكبيرة – جنبًا إلى جنب مع أخته أسمهان – في فيلم “انتصار الشباب” عام 1941.

استمر في القيام برحلة سينمائية ناجحة بشكل كبير خلال العصر الذهبي للسينما في مصر على مدى عدة عقود، وقام في الوقت نفسه بتأليف العديد من الأغاني التي تعتبر من عيون كلاسيكيات الموسيقى العربية الحديثة، ومن خلال براعته الموسيقية غير العادية حصل على لقب ملك العود.