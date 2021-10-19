تصاعد.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 8 وفيات و1597 إصابة كورونا ليرتفع المجمل إلى 10895 وفاة و844,801 إصابة
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جوجل يحتفي اليوم الثلاثاء بميلاد ملك العود فريد الأطرش/ فيديو
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