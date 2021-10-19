اليوم.. تقديم طلبات المقاعد الشاغرة لتخصصي الصيدلة ودكتور الصيدلة للطلبة المعيدين

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديم طلبات المنافسة على المقاعد الشاغرة في تخصصي الصيدلة ودكتور الصيدلة لطلبة رفع المعدل (المعيدين).

وبينت الوزارة، بحسب بيان صحافي امس الاثنين، أن الإعلان يشمل الطلبة الذين تقدموا بطلبات التحاق للقبول الموحد للعام الجامعي 2021 / 2022، وذلك اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر الأربعاء المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد على الرابط التالي : www.admhec.gov.jo.

وبينت الوزارة أن الشواغر المتوفرة، تخصص الصيدلة / الجامعة الأردنية (18) شاغرا، وتخصص دكتور الصيدلة/الجامعة الأردنية (17) شاغرا، وتخصص الصيدلة / جامعة اليرموك (20) شاغرا، وتخصص الصيدلة/جامعة مؤتة (21) شاغرا، وتخصص الصيدلة/ جامعة العلوم والتكنولوجيا (13) شاغرا، وتخصص دكتور الصيدلة / جامعة العلوم والتكنولوجيا (23) شاغرا، وتخصص الصيدلة / الجامعة الهاشمية (14) شاغرا. كما يستثنى من التقديم الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول سابقاً في خيارهم الأول في تخصصي الصيدلة أو دكتور الصيدلة، وأي طالب تم ترشيحه للقبول سابقاً في تخصصي الطب وطب الأسنان، وأي طالب يتقدم بطلب للمنافسة على هذه الشواغر ويتم ترشيحه للقبول في أي منها سيتم إلغاء قبوله السابق مهما كان.

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