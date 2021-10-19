بالفيديو.. القائد حسن نصر الله للقاتل سمير جعجع: تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأدب
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جرينتش+2 08:28
أجواء غائمة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق
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