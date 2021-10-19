أجواء غائمة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق

تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، غائمة جزئياً ولطيفة الحرارة نهاراً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، بينما تكون باردة نسبياً ليلاً في أغلب مناطق المملكة، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً مطرياً، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، غائمة جزئياً، ولطيفة الحرارة نهاراً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة في شمال المملكة، بينما تكون ليلا باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الخميس ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

كما ويطرأ الجمعة ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 22 – 13 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 11، وفي مرتفعات الشراة 21 – 9، وفي مناطق البادية 26 – 12، وفي مناطق السهول 23 – 14، وفي الاغوار الشمالية 30 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 33 – 21، وفي البحر الميت 32 – 20، وفي خليج العقبة 32 – 20 درجة مئوية.

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