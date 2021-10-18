وفاة شخص وإصابة آخر بانهيار داخل مغارة في ابو علندا

توفي شخص وأصيب آخر إثر انهيار أتربة وحجارة داخل مغارة بمنطقة ابو علندا في العاصمة عمان.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الإنقاذ المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمان وفريق البحث والإنقاذ الدولي في الدفاع المدني تعاملت، فجر اليوم الاثنين، مع بلاغ يفيد بوجود شخصين تعرضا لحادث انهيار أتربة وحجارة داخل مغارة بمنطقة أبو علندا.

واضاف ان الفرق عملت على تحريرهما من تحت الردم، باستخدام أحدث المعدات المتخصصة للتعامل مع مثل هذا النوع من الحوادث التي كان لها الأثر الكبير في إنقاذ أحدهما الذي أصيب بكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، ووفاة الآخر نتيجة تعرضه لإصابات بالغة في الجسم.

واشار الى ان فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله، وإخلاء الوفاة إلى مستشفى البشير الحكومي، وتم فتح تحقيق بالحادثة.