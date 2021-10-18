وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 8 وفيات و1715 إصابة كورونا و1068 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 816,617

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 8 وفيات و1715 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10887 وفاة و843204 إصابات.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 5.32 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 15700 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 124 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 113 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 493 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 10 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 30 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 12 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 27 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 9 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 14 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 14 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1068 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 816617 حالة.

كما أشار إلى إجراء 32213 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 10579268 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3829713 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3420178 شخصا.