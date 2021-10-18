مندوب الرئيس الأسد يتقدم مراسم تشييع جثمان الشهيد مدحت الصالح إلى مثواه الأخير في مدينة جرمانا بريف دمشق
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جرينتش+2 06:53
وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 8 وفيات و1715 إصابة كورونا و1068 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 816,617
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