منع تجاوز 10 اشخاص على طاولة واحدة بالمطاعم يدخل حيز التنفيذ

دخل، اليوم الاثنين، البند أولا من البلاغ (46)، الذي يمنع وجود أكثر من 10 أشخاص على طاولة واحدة داخل المطعم، حيز التنفيذ.

ويمنع البلاغ أيضا وجود أكثر مـن 15 شخصـاً علـى طاولـة واحـدة فـي سـاحات المطعم الخارجيـة، مع ضرورة وجود مسافة بين الطاولات لا تقـل عن مترين في جميع الأحوال.

وورد سابقا في أمر الدفاع رقم 19، فقرة تفيد بـ “عدم السماح لأكثر من 6 أشخاص بالجلوس على طاولة واحدة، وأن لا تقل المسافة بين الطاولات عن مترين”.

كما يدخل البند ثالثا من البلاغ الذي ورد فيه “تلتزم المـولات ومراكز التسوق، ومنشآت القطاع المصرفي، وشركات الاتصالات ومعارضها، والمطاعم السياحية والشعبية، والمقاهي، والفنادق، ومكاتـب شركات توزيع الكهرباء، وشركات المياه، بعدم السماح لأي شخص بدخولها أو الوجود فيهـا إلا إذا كـان مـن الأشخاص المسموح لـهـم بالوجود فيـهـا وفقـاً لتطبيـق (سند أخضر)”، حيز التنفيذ الاثنين.

وتعاقـب المنشأة المخالفـة لأحكـام الفقرة السابقة بغرامـة مقـدارها ألف دينار للمخالفة الأولى على أن تصبح 3 آلاف دينار للمخالفة الثانية، و5 آلاف دينار للمخالفة الثالثة، وتغلق المنشأة فـي حـال تكرار المخالفة بعد ذلك، وفق البلاغ.

ونشرت الجريدة الرسمية، الثلاثاء، بلاغا صادرا عن رئيس الوزراء وزير الدفاع يسمح بحضور الجمهور في الملاعب والصالات الرياضية بنسبة لا تزيد على 50% من طاقتها.