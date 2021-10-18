بلدية رام الله تبدأ ترميم تماثيل الاسود بدوار المنارة بعد اعتقال مدمن مخدرات وافكار ظلامية قام بتحطيمها بحجة انها اصنام
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مضاعفة الغرامة على اي سائق واسطة نقل لم يتلقَ لقاح كورونا
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