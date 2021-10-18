صاحب اكذوبة اسلحة الدمار العراقية.. وفاة كولين باول بالكورونا

توفي وزير الخارجية الأميركي الأسبق، كولن باول عن عمر يناهز الـ84 عاما، بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، بحسب تقرير نشرته شبكة “سي أن أن”.

ويعتبر باول أول وزير خارجية للولايات المتحدة من ذوي البشرة السوداء.

وكتبت عائلة باول على فيسبوك، اليوم الاثنين “توفي الجنرال كولين باول، وزير الخارجية الأميركي السابق ورئيس هيئة الأركان المشتركة، صباح اليوم بسبب مضاعفات فيروس كوفيد 19”.

وأضافوا “لقد فقدنا زوجا رائعا ومحبا وأبا وجدا وأميركيا عظيما”، مشيرين إلى أنه كان قد حصل على لقاحات كورونا بالكامل.

وباول كان جنديا شارك في حرب فيتنام، وأصبح مستشارا للأمن القومي خلال رئاسة رونالد ريغان، وأصغر أميركي من ذوي البشرة السوداء رئيسا لهيئة الأركان المشتركة في عهد الرئيس جورج بوش الأب، وكان وزيرا للخارجية في عهد جورج دبليو بوش.

وولد بأول في نيويورك عام 1937، والداه مهاجران من جامايكا.

وباول كان من أشد المدافعين عن غزو العراق، حيث قدم في الخامس من فبراير 2003 أمام مجلس الأمن الدولي عرضا كاذبا حول أسلحة دمار شامل يملكها العراق وشكلت ذريعة لغزو هذا البلد، وفق وكالة فرانس برس.

وقد اعترف باول بأن تلك الكذبة “لطخت” سمعته. وقال “إنها وصمة لأنني أنا من قدم هذا العرض باسم الولايات المتحدة أمام العالم، وهذا سيبقى جزءا من حصيلة عملي”.