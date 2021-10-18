شيماء الشايب تطرح دعاء “حبيبى يا رسول الله” احتفالاً بالمولد النبوي/ فيديو مؤثر

طرحت المطربة المصرية شيماء الشايب دعاء جديدا تحت عنوان “حبيبي يا رسول الله”، على طريقة الفيديو كليب، بمناسبة المولد النبوي الشريف، من كلمات الشاعر نور سليمان، وألحان والدها شفيق الشايب .

وقد تم تصوير الكليب داخل أحد الحدائق بمنطقة الشيخ زايد في القاهرة، على مدار يومين، وتقول كلمات “الدعاء”:

” حبيبي يا رسول الله

محمد يا ابن عبد الله،

أنا واقفة علي بابك

بزور قبرك ومحرابك،

وبدعي ودعوتي لله

يشيل عنا البلاء والخوف،

يطمن قلبنا الملهوف،

أكيد في الدنيا دي احنا ضيوف

وارواحنا في ايدين الله

حبيبي يا رسول الله،

بحق حبيبك اقبلنا ونجينا وطمنا،

يا رب شفاعته تشملنا

وفي الجنة صحبا معاه

حبيبي يا رسول “

من جانبها أكدت شيماء قائلة: “أتمنى أن ينال الكليب اعجابكم، وبالتأكيد فان دور المطرب هو المشاركة بصوته في المناسبات الدينية الغالية، خاصة المولد النبوي وأدعية رمضان والأعياد، بغية التقرب من الله العظيم.

وأضافت: أهم ما جذبني للدعاء أنه لحن والدي وهي المرة الأولى التي نتعاون معًا، وكلمات الاستاذ نور سليمان، وكلاهما لمسا قلبي وتأثرت بهما جدًا، كونه أول دعاء أغنيه للرسول عليه الصلاة والسلام، ويمس اوتار القلب والحمد لله هذا ما وجدته في الدعاء”.