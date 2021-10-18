بلدية رام الله تبدأ ترميم تماثيل الاسود بدوار المنارة بعد اعتقال مدمن مخدرات وافكار ظلامية قام بتحطيمها بحجة انها اصنام

رام الله: تابعت بلدية رام الله مع الجهات الأمنية تفاصيل الاعتداء الذي تعرضت له تماثيل الاسود على دوار المنارة يوم امس الأحد، حيث أقدم أحد الاشخاص على تحطيم أحد الأسود على منارة رام الله التي تشكل برمزيتها إرثا لهذه المدينة ورمزا لصمودها وشاهداً على نضالات أبناء الشعب، وبما تشكله من فضاء عام للفعاليات الوطنية والثقافية والمجتمعية.

وأكد مجلس بلدية رام الله وكافة العاملين فيها وأبناء هذه المدينة وبناتها أن الوقوف على أسباب ودوافع هذا العمل المستهجن، والذي يأتي في سياق الأفكار الظلامية والمسلكيات الهدامة بالإعتداء على الأملاك العامة او الخاصة، أصبح واجبا وطنيا وأخلاقيا يتطلب من المجتمع بكل مكوناته الرسمية والمدنية والأهلية والشعبية سرعة التصدي لها.

وفي هذا الصدد أعلنت بلدية رام الله أنها ستباشر أعمال صيانة كاملة كانت مقررة سابقا لميدان المنارة ومحيطه، إعتبارا من صباح اليوم الإثنين، وستقوم طواقم وزارة السياحة والآثار مشكورة بمساعدة طواقم البلدية في اعادة الوضع على ما كان عليه.

وقالت بلدية رام الله في بيان صحفي:” ستبقى رام الله منارة للتنوير .. وستبقى منارة رام الله شامخة بدماء ونضالات ابنائها .. وستبقى اسودها برمزيتهم شهودا على تاريخ هذه المدينة ومتراسا لكل الوطنيين الأحرار كما كانت حامية للمقاتلين الشرفاء من رصاص المحتل”.

ويقر القانون رقم (11) لسنة 2018م بشأن التراث الثقافي المادي في مادة (65):” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار أردني، ولا تزيد على خمسين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً، كل من قام بأي من الأفعال الآتية: 1. طمس أو قام بتشويه أو تخريب أو تغيير أو تدمير أو التأثير على أي عنصر من عناصر التراث الثابت أو مكوناته.”

ومن جانبها، أصدرت الشرطة الفلسطينية على لسان المتحدث باسمها العقيد لؤي ارزيقات بياناً توضيحياً حول التعدي على تماثيل الأسود في دوار المنارة في رام الله.

فقد أكد العقيد ارزيقات بأن الشرطة تمكنت من القبض على الشخص خلال دقيقه من بداية تعديه على تماثيل الأسود، ومنعته من الاستمرار في جريمته وأحضرته لمديرية شرطة محافظة رام الله والبيرة، وبدأت إدارة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري، وتوصلت إلى أن الشخص متعاطٍ للمخدرات وفقاً لإفادات شقيقه منذ عدة سنوات، وصادر بحقه أمر حبس لعدم دفع الدين.

وأضاف العقيد ارزيقات بأنه تم الإستعانة برئيس وحدة الطب النفسي في وزارة الصحة، الدكتوره سماح جبر لإجراء الكشف الطبي على الشخص، وأفادت بعد الكشف بأنه يعاني من إضطرابات نفسية وبحاجة للعلاج وقام بفعلته تحت تاثير اضطراب نفسي.

وبين العقيد ارزيقات بأن الاجهزة الامنية قبضت ايضا على الشخص الذي قام بالتحريض على التعدي على التماثيل، وتم توقيفه مع الشخص المعتدي لحين إحالتهما للنيابة العامة لإتخاذ المقتضى القانوني بحقهما .

وناشد العقيد ارزيقات كافة المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار وعدم التعاطي مع الإشاعات، وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.