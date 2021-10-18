انخفاض تدريجي على الحرارة وزخات مطرية خفيفة لغاية الأربعاء

يطرأ اليوم الأحد، انخفاض تدريجي على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، مع ساعات المساء والليل تكون الأجواء مائلة للبرودة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتتحول الأجواء لتصبح غائمة جزئياً، والفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق الجبال العالية في ساعات الليل المتأخرة.

وتكون الأجواء يوم غدٍ الاثنين، غائمة جزئياً بوجه عام، ولطيفة الحرارة نهاراً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، بينما تكون باردة نسبياً ليلا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها، يوم الثلاثاء، لتصبح أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (3 4) درجات مئوية، وتكون الأجواء غائمة جزئياً بوجه عام، ولطيفة الحرارة نهاراً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، بينما تكون ليلاً باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء الأربعاء، غائمة جزئياً بوجه عام، ولطيفة الحرارة نهاراً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، بينما تكون ليلاً باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 26 – 15 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 23 – 12، وفي مرتفعات الشراة 24 – 11، وفي مناطق البادية 30 – 16، وفي مناطق السهول 26 – 14، وفي الاغوار الشمالية 32 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 33 – 22، وفي البحر الميت 32 – 21، وفي خليج العقبة 33 – 21 درجة مئوية.

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