وزير الداخلية: المطعمون ضد الكورونا لا يحتاجون لإجراء فحص “PCR” عند عودتهم إلى المملكة قادمين من سوريا

تشهد حركة السفر والتبادل التجاري بين المملكة وسورية نشاطا واضحا ومتزايدا، بعد إعادة فتح الحدود بين البلدين عبر معبر جابر الحدودي .

وقد جاءت هذه الخطوة وسط تكثيف الاجراءات الوقائية الصحية للقادمين والمغادرين، وعلى رأسها إجراء فحص “PCR” للقادمين والمغادرين لمن لم يتلق جرعتي لقاح كورونا.

وزير الداخلية، مازن الفراية أوضح، في تصريح ليومية ”الغد”، بأن من ياخذ المطعوم ضد كورونا لا يحتاج لإجراء الفحص ضد فيروس كورونا عند العودة إلى المملكة قادماً من سوريا.

وكانت المملكة قد قررت إعادة فتح معبر جابر الحدودي مع سورية نهاية شهر ايلول / سبتمبر الماضي، بهدف تنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين.