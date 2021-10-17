ميسون تليلان رئيسة للاتحاد النسائي

فازت ميسون تليلان السليم برئاسة الاتحاد النسائي الأردني العام، للمرة الثانية على التوالي، في انتخابات الدورة للأعوام 2021-2024، التي جرت امس السبت في مقر مجمع النقابات المهنية بعمان.

وقد تم إجراء الانتخابات بحضور الهيئة العامة للاتحاد المكونة من الهيئات الإدارية لاتحادات 11 محافظة، ما عدا محافظة العقبة التي لا يوجد فرع للاتحاد، فيما

بلغ عدد الحضور من الهيئة العامة 60 من أصل 66 .

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