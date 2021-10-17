ضبط شخصين اعتديا على طبيب بمركز صحي في البادية الجنوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية شخصين قاما بالاعتداء على طبيب في احد المراكز الصحية في البادية الجنوبية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن أحد الأطباء العاملين في مركز صحي في إحدى مناطق البادية الجنوبية تقدم بشكوى يوم أمس، بتعرضه للاعتداء بالضرب من قبل شخصين أثناء وجوده داخل المركز الصحي، كما ان احدهما أطلق عياراً نارياً داخل المركز دون إصابات.

واضاف أنه وبالتحقيق في القضية فقد جرى تحديد الشخصين، وبعد البحث عنهما قاما بتسليم نفسيهما والسلاح الناري المستخدم، مشيرا إلى ان التحقيق جارٍ معهما لاتخاذ الإجراء القانوني والإداري بحقهما.

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