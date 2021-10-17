توقيف شخص وصديقه لانهما افتعلا قضية كيدية ضد شخص آخر

القت الأجهزة الأمنية القبض على شخص قام بنشر صور اعتداء عليه بالأدوات الحادة وافتعال قضية كيدية من خلال ايذاء نفسه للافتراء على شخص آخر لوجود خلافات سابقة بينهما.

وأوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، في بيان مساء امس السبت، تفاصيل حادثة الشخص الذي نشر صوراً له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتعرضه للاعتداء بواسطة أدوات حادة من قبل مجموعة من الاشخاص، مؤكدا انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تبين قيام ذلك الشخص بافتعال القضية.

وأضاف، انه وبالتحقيق معه اعترف انه على خلاف مع احد الاشخاص وقام بايذاء نفسه بمساعدة صديق له من اجل الافتراء وتقديم شكوى كيدية بحق ذلك الشخص، مشيرا الى أنه سيتم احالته وصديقه للقضاء بجرم افتعال الجرائم.

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