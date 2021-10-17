تعليق الدوام الوجاهي اليوم الاحد في عدد من مدارس جرش وعجلون

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعليق الدوام الوجاهي والتحول إلى التعليم عن بعد في عدد من المدارس بمنطقتي جبة في محافظة جرش وخربة الوهادنة في محافظة عجلون احترازيا لغايات التعقيم، وذلك بناء على التنسيق بين المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ووزارة الصحة.

والمدارس التي شملها التعليق هي: جبة ثانوية بنين جبة الأساسية بنين، الأمير فيصل الأساسية المختلطة، جبة الثانوية بنات، جبة الأساسية المختلطة، وصفي التل الأساسية المختلطة، الوهادنة الأساسية المختلطة للبنات، الوهادنة الثانوية للبنين، الوهادنة الثانوية للبنات، الوهادنة الأساسية للبنين.

وكان المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أعلن من جهته تعليق الدوام الوجاهي في عدد من المدارس في جرش وعجلون.

وأوضح المركز انه تقرر وبالتنسيق مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم، تعليق الدوام الوجاهي وتحويله للتعلم عن بعد في عدد من المدارس في منطقتي جبة في محافظة جرش وخربة الوهادنة في محافظة عجلون احترازياً؛ لغايات تعقيمها اليوم الأحد.