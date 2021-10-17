استشهاد المناضل والأسير السوري "الدرزي" المحرر مدحت الصالح برصاص قناصة العدو الإسرائيلي في الجولان المحتل
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جرينتش+2 02:11
القبض على “مخبول” قام بتحطيم تماثيل الأسود على دوار المنارة وسط رام الله بحجة انها اصنام/ فيديو
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