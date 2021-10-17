القبض على “مخبول” قام بتحطيم تماثيل الأسود على دوار المنارة وسط رام الله بحجة انها اصنام/ فيديو

اعتقلت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأحد، شخصًا أقدم على تكسير مجسمات الأسود التي تنبثق من افواهها نوافير مائية جميلة على دوار المنارة وسط رام الله.

وقال شهود عيان إن ذلك الشخص قد بدأ في تكسير هذه الأسود، الموجودة على دوار المنارة منذ عشرات السنين، بحجة انها أصنام .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد، لؤي ارزيقات ان شخصا قام بالاعتداء على الأسود في دوار المنارة وتحطيم وتكسير راسين من الأسود الصغيرة.

وعلى الفور قامت قوة من الشرطة بالقبض عليه، ومنعته من تحطيم وتكسير باقي الأسود وسط المدينة .

واكد ارزيقات انه قد تم التحفظ على الشخص من اجل استكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة .