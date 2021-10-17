السعودية تزيل ملصقات التباعد الجسدي في المسجد الحرام/ فيديو

واس – مكة

بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إزالة ملصقات التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاتها ومرافقه، وذلك مواكبةً لقرار تخفيف الإجراءات الاحترازية وعودة الحرمين الشريفين لاستقبال القاصدين والزوار بكامل طاقتهما الاستيعابية.

وأوضح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود بالرئاسة، المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أن الوكالة قد بدأت بإزالة الملصقات التي وُضعَت داخل المسجد الحرام لتعين القاصدين والزوار على تطبيق التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام، ضمن حزمة من الإقرارات والإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها الرئاسة.

من ناحية أخرى قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتغيير الهوية البصرية المحيطة بالكعبة المشرفة، وذلك باستبدال الحواجز البلاستيكية الملاصقة للكعبة المشرفة بحواجز شريطية، حيث جاء هذا الإجراء ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الرئاسة لاستقبال قاصدي المسجد الحرام بكامل طاقته الاستيعابية.

وقد أقيمت في المسجد الحرام ،فجر اليوم الأحد، أول صلاة بكامل الطاقة الاستيعابية وبدون تباعد جسدي، وذلك عقب صدور الموافقة الكريمة بتخفيف الاحترازات الصحية.

وأديت صلاة الفجر في المسجد الحرام دون وجود الحواجز والملصقات التي كانت تنظم عمليات التباعد داخل أروقته وساحاته.

وتضمن قرار تخفيف الاحترازات الصحية، السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة بجميع الأوقات بكل أروقة المسجد، والاستمرار باستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

فيديو | بعد قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية إمام #المسجد_الحرام يلتفت قائلاً:

"استوا..اعتدلوا..تراصوا" مشاهد مُبهجة من #صلاة_الفجر وسط تقارب المسلمين#الإخبارية pic.twitter.com/7VvmFKB2vS — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 17, 2021