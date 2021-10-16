وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 6 وفيات و573 إصابة كورونا و1037 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 814,380
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جرينتش+2 07:24
مقتل قياديَّيْن من “هيئة تحرير الشام” الارهابية في قصف سوري – روسي مشترك على مدينة سرمدا بريف إدلب
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